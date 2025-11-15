ballando,-colombari-porta-in-scena-il-rapporto-difficile-con-il-figlio-achille

(Adnkronos) – Martina Colombari commuove Ballando con le stelle dedicando il suo ballo di questa settimana al figlio Achille Costacurta. L’ex Miss Italia ha portato in scena, in coppia con il neopapà Luca Favilla, una perfomance sulle note di ‘A modo tuo’, brano che ruota attorno al rapporto genitori-figli.

Nella clip che ha preceduto la performance, Colombari ha ripercorso senza filtri le difficoltà vissute accanto al figlio, tra TSO, droghe e diagnosi di ADHD. Achille aveva già parlato della sua difficile adolescenza a One More Time, podcast di Luca Casadei. “Sono stata giudicata per tutti i problemi di mio figlio. Lui è stato sempre un bambino complicata, poi con la diagnosi di ADHD abbiamo capito da dove provenissero tutti quei comportamenti”, ha detto Colombari.

Con la voce rotta dall’emozione, la concorrente ha aggiunto: “Era come non avere un figlio, era un corpo senza vita completamente anaffettivo. Non riuscivi a smuoverlo con niente”. “Quando ho chiamato per il TSO l’ho fatto per salvarlo – ha aggiunto l’attrice – non avevo altre soluzioni. Io non potevo salvarlo. È stata durissima”.

Un’esibizione che ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico e complimenti da parte della giuria: “È stata la clip più bella che io abbia mai visto nella storia di Ballando con le stelle”, ha detto Fabio Canino.