Ballando con le Stelle 2020 cast: ecco i nomi di tutti i concorrenti che da settembre scenderanno in pista su Rai 1

Ballando Con le Stelle, programma di punta del sabato sera dell’ammiraglia Rai, quest’anno non è ancora andato in onda dal momento che c’è stato un blocco totale dovuto alla pandemia Covid 19. Sembrava che dovesse partire a marzo, poi slittato a maggio in una versione “d’emergenza” ma alla fine si è deciso di non fare il programma che molto probabilmente ripartirà invece da settembre.

Ballando con le Stelle cast: ecco i nomi dei 13 concorrenti che da settembre scenderanno in pista su Rai 1

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il programma di danza condotto da Milly Carlucci dovrebbe partire a settembre in una versione “normale” (sempre che fino ad allora non cambino le direttive, e comunque con il via libera della struttura che si occupa della sicurezza alla Rai).

I concorrenti che formeranno il cast si sono allenati anche durante il lockdown con dei collegamenti video con i rispettivi maestri, giusto per farsi trovare pronti alla riapertura. Chi sono i vip che si cimenteranno in prove di ballo a colpi di rumba, tango, cha- cha, baciata e salsa?

Ecco qui i nomi dei concorrenti del cast anche se non è stato ufficializzato dalla conduttrice:

Paolo Conticini attore;

attore; Ninetto Davoli attore;

attore; Costantino Della Gherardesca conduttore;

conduttore; Tullio Solenghi attore;

attore; Elisa Isoardi conduttrice;

conduttrice; Vittoria Schisano attrice;

attrice; Barbara Bouchet attrice;

attrice; Antonio Catalani pittore;

pittore; Gilles Rocca attore;

attore; Rosalinda Celentano attrice;

attrice; Lina Sastri attrice;

attrice; Daniele Scardina

Il 13° personaggio ancora non è stato svelato, ma dovrebbe essere una donna

Ballando con le stelle: giuria confermatissima e nessuna novità di rilievo

Per quanto riguarda la Giuria dello show, sarà sempre guidata da Carolyn Smith e poi sarà composta dai soliti volti noti che negli anni abbiamo imparato a conoscere, ad amare e qualche volta ad “odiare” per dei giudizi troppo severi. Quindi oltre alla Smith ci saranno:

Guillermo Mariotto

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Selvaggia Lucarelli

Confermate anche le figure dei commentatori a “bordo campo”: la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista e conduttore Alberto Matano. Quest’ultimo potrebbe alternarsi con i colleghi del Tg1, in pole ci sarebbero le giornaliste Laura Chimenti, Emma D’Aquino, e Francesco Giorgino.

Non ci sono novità di rilievo nel programma se non la vecchia storica formula collaudata e che piace tanto al pubblico tanto da regalare ottimi ascolti a Mamma Rai. Di certo la messa in onda a Settembre per lo show è alquanto bizzarra e questa si potrebbe considerare una novità e non è detto che lo show della Carlucci possa andare contro Il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, programma di punta dell’intrattenimento dell’ammiraglia Mediaset. Naturalmente la messa in onda di Ballando dovrebbe spostarsi dal sabato ad un altro giorno… Fanta tv? Può darsi..ma in questo periodo di pandemia tutto è possibile!!

continua a leggere sul sito di riferimento