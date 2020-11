Ballando con le Stelle 2020, chi sono gli eliminati della nona puntata? Tutte le coppie ammesse alla finale

Chi sono gli eliminati della nona puntata di Ballando con le Stelle 2020? Una semifinale ricca di emozioni e colpi di scena per il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. In vista della finalissima di sabato 21 novembre 2020, abbiamo assistito prima al ripescaggio e poi alla gara tra le ultime sei coppie rimaste in gara. Qual è stata la coppia eliminata? E soprattutto quali sono le coppie che si contenderanno la vittoria finale?

Ballando con le Stelle, chi sono gli eliminati

La nona puntata di Ballando con le Stelle 2020 è iniziata con il ripescaggio. Milly Carlucci ha richiamato in pista tutte le coppie di concorrenti eliminati dall’inizio di questa edizione. A cominciare da Vittoria Schisano e Marco De Angelis, seguiti da Barbara Bouchet e Stefano Oradei. Poi in pista Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi e gran finale con Lina Sastri e Simone Di Pasquale.

La giuria ha premiato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro come il pubblico da casa che, tramite il voto social, ha permesso alla coppia di vincere il ripescaggio candidandosi così alla finale del programma.

Tutte le altre coppie sono state definitivamente eliminate dal dance show.

Ballando con le Stelle 2020, le coppie in finale

La semifinale di Ballando con le Stelle è proseguita poi con la gara fra le restanti coppie che si sono sfidate in tre fortissimi duelli. I primi a scontrarsi sono stati: Tullio Solenghi e Maria Ermachkova contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen. La giuria e il pubblico da casa ha premiato la coppia formata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

La seconda sfida ha visto scontrarsi le coppie Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina contro Gilles Rocca e Lucrezia Lando. La giuria e il pubblico da casa ha premiato Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Infine la terza sfida fra Alessandra Mussolini e Maykel Fonts contro Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira con la vittoria per pubblico e giuria della politica.

Dopo le sfide tutte le coppie tornano in pista e si ritrovano a ballare, a sorpresa, con un loro familiare. La Mussolini incontro il figlio, Conticini la moglie Giada, Gilles Rocca la mamma, Costantino Della Gherardesca il nipote – migliore amico, Tullio Solenghi la moglie e infine Daniele Scardina l’amata mamma.

Sul finale Milly Carlucci ha comunicato i nomi dei concorrenti ammessi alla finale di Ballando in onda sabato 21 novembre 2020: Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts e Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira.

Allo spareggio per l’ultimo posto disponibile per la finale due coppie: Tullio Solenghi e Maria Ermachkova contro Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Chi vincerà?

A sorpresa però Milly Carlucci comunica che entrambe le coppie sono ammesse alla finale!

L’appuntamento con Ballando con le Stelle 2020 è per sabato prossimo, sempre in prima serata su Rai1.

