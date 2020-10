Ballando con le Stelle 2020, chi sono gli eliminati della settimana? Le coppie allo spareggio

Chi sono gli eliminati di Ballando con le Stelle 2020? La quarta puntata del dance show di successo del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci si è conclusa con lo spareggio tra due coppie di concorrenti molto amati. Si tratta di Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Maria Catalani e Tove Villfor. Chi ha lasciato il programma?

Ballando con le Stelle 2020 eliminati della quarta puntata

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 ha regalato ancora una volta tantissime emozioni e colpi di scena. In pista i concorrenti vip si sono sfidati a colpi di danza sottoponendosi al giudizio della giuria, anche se non sono mancate le polemiche. A cominciare dall’incomprensione tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Vittoria Schisano fino allo scambio di battute tra Costantino Della Gherardesca che ha diviso la giuria tra favorevoli e contrari.

A guidare la classifica della quarta puntata del dance show campione d’ascolti di Raiuno è stato Tullio Solenghi che è riuscito a primeggiare grazie anche ai voti di metà tesoretto assegnatigli da Rossella Erra. Alessandra Mussolini è scivolata al secondo posto perdendo la prima posizione della scorsa settimana, mentre al terzo posto medaglia di bronzo per la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Ballando con le Stelle 2020 eliminati: nessuna eliminazione

Ultima posizione della classifica stilata dalla giuria di qualità per Costantino Della Gherardesca. Poco dopo è stata fatta la somma dei voti della giuria e i voti espressi dal pubblico da casa tramite social che ha visto finire agli ultimi posti della classifica proprio Costantino Della Gherardesca e Antonio Maria Catalani. Sono loro i concorrenti finiti allo spareggio della quarta puntata e chiamati a ballare nuove coreografie al centro del palco.

Sul finale a sorpresa Milly Carlucci ha rivelato che il risultato dello spareggio sarà svelato al pubblico solo la prossima settimana durante la diretta di Ballando con le Stelle il sabato sera in prima serata su Rai1. Chi vincerà tra la coppia formata da Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira e quella di Antonio Maria Catalani e Tove Villfor?

Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata del dance show in onda sabato 17 ottobre in prima serata su Raiuno!

