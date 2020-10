Ballando con le stelle 2020 eliminati ieri sera: ecco la coppia uscita allo spareggio

Seconda eliminazione a Ballando con le Stelle 2020. La puntata di ieri sera, sabato 3 ottobre 2020, ha visto il pubblico da casa chiamato a decidere chi salvare tra la la coppia formata da Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi e quella di Antonio Catalani e Tove Villfor. Chi è la coppia eliminata di questa sera?

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono la seconda coppia eliminata di Ballando con le Stelle 2020

Ninetto Davoli e Ornella Boccofoschi eliminati da Ballando con le Stelle 2020. Durante la puntata di sabato 3 ottobre 2020, il pubblico da casa ha assistito alla seconda eliminazione di quest’edizione. A scontrarsi nello spareggio finale sono state le coppie formate da Antonio Catalani e Tove Villfor e da Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. A decidere chi tra le due coppie poteva proseguire la sua avventura nel dance show di Rai1 è stato il pubblico da casa tramite il voto social.

Alla fine a vincere lo spareggio è la coppia di Antonio Catalani e Tove Villfor con il 71% delle preferenze del voto social del pubblico. Solo il 39% delle preferenze sono andate alla coppia di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. In realtà poco dopo il responso sui social sono in tanti gli utenti a segnalare una incongruenza nel voto. Nella pagina social di Ballando fanno notare non era possibile votare Ninetto Davoli. “Il voto dello spareggio non può essere considerato valido. Come si vede dal video della pagina Facebook manca Ninetto Davoli” scrive un utente. Anche un altro segnala: “lo spareggio non dovrebbe essere considerato valido visto che su Facebook non era possibile votare Ninetto Davoli”.

Ballando con le Stelle: la polemica fra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini

Una puntata ricca di colpi di scena quella di stasera di Ballando con Le Stelle 2020: dal ritorno in pista di Raimondo Todaro reduce da un’intervento all’appendicite che l’ha visto costretto al ricovero in ospedale con conseguente assenza accanto alla sua partner di ballo Elisa Isoardi. Una sola settimana di riposo per il ballerino di Ballando che questa sera è tornato in pista con l’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Non sono mancate le polemiche tra cui quella scoppiata ancora una volta tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. La Lucarelli rivolgendosi alla Mussolini ha commentato così la sua prova di ballo con Maykel Fonts: “tanta energia utilizzata male. La tua esibizione di stasera è come te nella vita”. La Mussolini dal canto suo si presenta dinanzi alla giuria con una maschera per non replicare alle accuse, ma la Lucarelli rincara parlando di un comportamento da popolana e vajassa, termine napoletano che si utilizza per definire una persona “sguaiata e volgare, incline al pettegolezzo e alla rissa”. La parola vajassa fa letteralmente inalberare la Mussolini che replica alla giornalista scatenando l’ennesima polemica sedata da Alberto Matano che rivolgendosi alla Lucarelli precisa: “secondo me sei prevenuta”.

Polemica a parte Alessandra Mussolini è la vincitrice della terza puntata di Ballando: la politica, infatti, si classifica al primo posto della classifica finale grazie ai 25 punti del tesoretto assegnateli da Alberto Matano dopo la performance di Marcella Bella, ballerina per una notte. A seguire nella classifica: Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Rosalinda Celentano, Daniele Scardina, Vittoria Schisano, Elisa Isoardi, Paolo Conticini, Lina Sastri, Antonio Catalani, Tullio Solenghi e Ninetto Davoli.

