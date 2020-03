Ballando con le Stelle 2020 viene rimandato all’autunno prossimo? Le ultime news

Ballando con le Stelle 2020, il programma di Milly Carlucci che doveva iniziare su Rai 1 verrà rimandato all’autunno prossimo? Pare proprio di sì. Non pare che vi siano le condizioni, almeno ad oggi, per mettere in sala prove maestra e vip a studiare coreografie e a sudare insieme costruendole passo dopo passo. Cerchiamo di capire bene quando potremo vedere la trasmissione in onda ragionando insieme anche in base alle ultime news emerse dalla recente intervista rilasciata da Coletta, il direttore dell’ammiraglia.

Ballando con le Stelle 2020 rimandato: tutte le news sulla trasmissione

In primis, quando ancora si parlava del ritorno dello scontro epocale: Milly Carlucci sarebbe dovuta tornare ad andare in onda contro Maria De Filippi dal 28 marzo 2020. Lo show di Rai 1 si sarebbe ritrovato contro cioè il talent di Canale 5.

Con lo scoppio dell’epidemia, poi divenuta pandemia, si è poi appreso che Ballando con le Stelle 2020 sarebbe dovuto andare comunque in onda, nonostante il periodo di grande difficoltà, adottando tutte le misure possibili per la sicurezza dei concorrenti e di tutti i lavoratori durante l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Così, però, non è stato. Nonostante gli annunci iniziali fossero dei più rassicuranti, nonostante la produzione e lo staff stessero adottando tutte le misure di sicurezza, pare che i piani alti abbiano preferito spostare lo show. Si parlava però di rinvio temporaneo e di una possibile messa in onda a fine aprile.

Nelle ultime ore le cose sono cambiate. A quanto pare Ballando con le Stelle 2020 non andrà in onda fino all’estate. Impossibile che poi venga programmato durante i mesi di giugno e luglio. E’ più probabile a questo punto che lo show slitti al prossimo autunno. A parlarne è stato proprio Coletta durante una intervista rilasciata su Repubblica. Il direttore ha detto che al sabato sera, giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda Milly Carlucci, dopo le repliche di VivaRaiPlay con Fiorello andranno in onda altri best of. Quali? “Dallo show di Bolle a Morandi. Arriveranno Gifted e Belle e Sebastien 3“.

Ballando con le Stelle 2020 cast: i nomi dei concorrenti e dei papabili

Dopo aver confermato la giuria, con in forse le presenze a bordo pista della Bruzzone e di Matano, Milly Carlucci si apprestava, qualche settimana fa, a dar il via al suo programma più amato.

Fra i ballerini professionisti, ovvero fra i docenti che avrebbero dovuto insegnare i passi ai vip di quest’anno, si erano registrate defezioni. La più importante? Quella di Samanta Togni per cui potrebbe essere, però, un altro programma in ballo.

Ad essere, invece, confermati erano, sicuramente:Raimondo Todaro, Samuel Peron, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen ed il discusso Stefano Oradei. Spazio poi a: Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale e Alessandra Tripoli. Fra i danzatori più amati: Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando

Nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, invece, era prevista la partecipazione di: Barbara Bouchet e Daniele Scardina, ma anche Rosalinda Celentano e Vittoria Schisano. Oltre a loro? Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Gilles Rocca, Lina Sastri, Ninetto Davoli. A completare l’elenco anche l’affascinante Paolo Conticini.

