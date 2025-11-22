ballando-con-le-stelle,-milly-carlucci-scende-in-pista-e-balla-con…-milly

sabato, 22 Novembre , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOBallando con le stelle, Milly Carlucci scende in pista e balla con... Milly
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Esibizione a sorpresa a Ballando con le stelle oggi 22 novembre. A scendere in pista come ballerina per una notte nella nona puntata è stata un volto che all’Auditorium conoscono piuttosto bene: Milly Carlucci, o almeno, la sua ‘sosia’. L’attrice e comica Giulia Vecchio ha portato nella prima serata di Rai 1 un’imitazione pressoché perfetta della storica conduttrice, che si è lasciata andare anche a un imprevisto, e un po’ confuso, ballo sulle note di musica disco. 

Vecchio ha ‘rubato’ poi la scena alla ‘vera’ Carlucci, rivolgendosi alla giuria e ottenendo, come al solito, tutti 10. “Mi fate un po’ paura voi due” è stato il commento di Selvaggia Lucarelli, per una volta addolcita dallo spettacolo in pista. Alla fine Milly, divertita e un po’ disorientata, ha dato appuntamento a Vecchio più avanti nel corso della serata, quando l’attrice tornerà in pista per ballare una salsa. 

