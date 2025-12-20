Ballando con le stelle, oggi la finalissima – Diretta

sabato, 20 Dicembre , 25

Ballando, Perotti a cuore aperto su Delogu: “È il mio pilastro”. E si commuove

(Adnkronos) - "È il mio pilastro". Così Nikita...

Caso Epstein, pubblicate foto in Marocco con Bill Clinton. I dem: “Rimossa quella con Trump”

(Adnkronos) - Tra i documenti degli Epstein File...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 20 dicembre 2025

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Serie A, Juventus-Roma 2-1 – Diretta

(Adnkronos) - Big match all'Allianz Stadium. Oggi, sabato...
Ballando con le stelle 2025 cala il sipario. Stasera, sabato 20 dicembre, verrà proclamata la coppia regina della ventesima edizione con l’ultimo appuntamento della stagione per il programma condotto da Milly Carlucci: appuntamento su Rai 1 alle 21.25 per il round decisivo tra spareggi, sfide e incoronazione dei campioni. 

Ospite d’onore, Riccardo Cocciante, tra le voci più amate della musica italiana, che eseguirà ‘Era già tutto previsto’ e ‘Zingara’, brano tratto da una delle opere popolari più famose al mondo ‘Notre Dame de Paris’. Quindi, ecco Lucio Corsi, che regalerà al pubblico di Ballando il suo ultimo brano ‘Notte di Natale’, un inno all’amore. 

 

