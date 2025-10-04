ballando-con-le-stelle,-selvaggia-lucarelli-nancy-brilli:-scintille-per-il-‘bonus-lutto’

sabato, 4 Ottobre , 25

“Non possiamo dare il bonus lutto animale domestico”. Una frase di Selvaggia Lucarelli, nella seconda puntata di Ballando con le stelle, innesca il botta e risposta con Nancy Brilli. L’attrice si è presentata sul palco dopo una settimana complicata per la morte del suo cane, Margot. “So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per il lutto animale domestico”, dice Lucarelli. “Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione”, replica l’attrice. 

“Non possiamo dire che quello che abbiamo visto fosse bello. Era tutto fuori tempo”, prosegue Lucarelli, con valutazioni contestate anche dal maestro Carlo Aloia. “Sto qui, ho il microfono e parlo”, dice il ballerino. Nancy Brilli chiosa spegnendo lo scontro: “Sono contenta di aver fatto questo ballo, sono felice di aver portato sul palco quello che ho imparato”. 

Il riferimento al ‘bonus lutto’ accende la discussione su X, dove – come ogni sabato sera – gli hashtag legati alla trasmissione di Raiuno volano tra le tendenze: l’uscita di Lucarelli viene bocciata senza appello. 

