ballando-con-le-stelle,-stasera-15-novembre:-le-anticipazioni-di-oggi,-torna-andrea-delogu

(Adnkronos) – Stasera, sabato 15 novembre, torna Ballando con le stelle con la nuova puntata. Lo show, condotto da Milly Carlucci su Raiuno dalle 21.30, riabbraccia Andrea Delogu, che torna dopo l’assenza legata alla tragica morte del fratello Evan. Delogu rientra in pista partecipando allo spareggio con Filippo Magnini, protagonista di uno sfogo sabato scorso, e Marcella Bella: entrambi i concorrenti sono stati al centro di confronti vivaci con la giuria guidata da Carolyn Smith e completata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. 

Nella trasmissione di stasera, sarà Pierluigi Pardo il ballerino per una notte: il giornalista sportivo si esibirà in un valzer con Sara Di Vaira.  

Al termine della puntata, una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. La classifica è definita dai voti della giuria, ma non solo. Al fianco di Rossella Erra, invece, ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo” che potranno premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che si esprimerà con il televoto sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Sulla classifica inciderà il tesoretto, su cui si esprime Alberto Matano, conduttore di La vita in Diretta. 

