martedì, 2 Settembre , 25

Casa Bianca: stasera alle 20 “annuncio” di Trump dallo Studio Ovale

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Chiuso in un sacchetto e gettato in una campana del vetro, salvato gattino di 20 giorni

(Adnkronos) - È salvo per miracolo il gattino...

Israele, Ben-Gvir: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà il terrore”

(Adnkronos) - I Paesi europei che riconoscono lo...

Terremoto in Afghanistan, salgono a 1.124 i morti e oltre 3200 feriti

(Adnkronos) - Continua a salire il bilancio delle...
ballando-con-le-stelle,-svelate-tutte-le-coppie:-“ora-il-cast-e-completo”
Ballando con le stelle, svelate tutte le coppie: “Ora il cast è completo”

Ballando con le stelle, svelate tutte le coppie: “Ora il cast è completo”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBallando con le stelle, svelate tutte le coppie: "Ora il cast è completo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La ventesima edizione di Ballando con le stelle è pronta a prendere il via. Oggi, martedì 2 settembre, sono state svelate le ultime tre coppie del dance show di Rai1. Con diversi filmati condivisi su Instagram, Milly Carlucci ha annunciato gradualmente tutti gli abbinamenti delle coppie in gara pronte a scendere in pista.  

Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la ‘dama’ di Giovanni Pernice.  

Barbara D’Urso ballerà con Pasquale La Rocca: “Si attendono scintille”, dice Milly Carlucci annunciando la coppia. La signora Coriandoli sarà affiancata da Simone Di Pasquale. E Rosa Chemical farà coppia con la ballerina Erica Martinelli. L’attrice Martina Colombari ballerà con Luca Favilla. Nancy brilli con Carlo Aloia. La conduttrice Andrea DeLogu ballerà con Nikita Perotti. Il nuotatore Filippo Magnini sarà seguito da Alessandra Tripoli. Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen. E il voto storico del programma, Paolo Belli sarà invece affiancato da Anastasia Kuzmina.  

 

La nuova stagione del programma, che quest’anno vedrà Massimiliano Rosolino nel ruolo di ‘assistente’ al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.