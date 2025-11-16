domenica, 16 Novembre , 25

Ballando, Delogu in lacrime per la morte del fratello: “Mia vita finita quel giorno”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La mia vita è cambiata per sempre, è finita con quella telefonata”. Con queste parole Andrea Delogu ricorda e rivive il giorno in cui ha scoperto la morte del fratello Evan, scomparso in un tragico incidente stradale. Prima dell’esibizione a Ballando con le stelle, la conduttrice racconta: “L’ho saputo tramite mio padre che mi ha chiamata, ha usato le parole giuste per non darmi uno shock… non lo ringrazierò mai abbastanza”.  

“Non c’è nulla da aggiungere perché lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso. Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti alla telecamera, è successo… chi non l’ha provato spero non lo provi davvero perché può solo immaginare… chi lo ha provato sa di cosa sto parlando”, aggiunge. “La mia vita è finita con quella telefonata – racconta ancora Delogu – ora ne è iniziata un’altra. Il mondo è crollato, ma devo andare avanti”. “Questo lutto deve diventare privato, e questo dolore voglio viverlo da sola”.  

Dopo l’esibizione, un valzer con il maestro Nikita Perotti, conclusa con le lacrime di Delogu e una standing ovation da parte del pubblico, arrivano i commenti della giuria. “Questa sera hai celebrato quella spaventosa normalità che è il continuare a vivere, questa cosa ci ha commosso tantissimo. Nessuno di noi l’ha trovato stonato, questo pudore l’ho trovato coraggioso”, dice Selvaggia Lucarelli.  

