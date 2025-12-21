domenica, 21 Dicembre , 25
Ballando, D’Urso e il valzer con finale a sorpresa: il bacio con La Rocca

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un valzer con finale a sorpresa. Nella pista di Ballando con le stelle tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è scattato il bacio alla fine della performance, che ha raccolto una standing ovation dal pubblico. La coppia ha portato in scena un valzer carico di emotività e intimità, fatto di prese e volteggi che ha strappato applausi e anche un po’ di commozione. 

Ma D’Urso, per chiudere una performance (quasi) da brividi, ha voluto finire in bellezza: un bacio al maestro di ballo che l’ha accompagnata per sei mesi e che l’ha fatta arrivare in finale. Il gesto è stato notato anche dalla giuria, che ne ha apprezzato l’eleganza: “Questo significa ballare un valzer! C’era romanticismo ed eleganza, eravate in una fiaba. Barbara non hai 68 anni sei una ragazzina e balli da dio”, ha commentato Rossella Erra complimentandosi con la coppia.  

Ma la performance di D’Urso non è piaciuta proprio a tutti: “Non vedo un’evoluzione. Siete bravi dalla prima puntata e questa è una conferma. Qualcuno stasera è inciampato nell’emozione, voi invece no e non è una cosa che mi stupisce. Non siete andati oltre. E’ una cosa già vista, ma bello, bravi”, ha detto Selvaggia Lucarelli. 

