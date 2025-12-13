ballando,-d’urso:-“sono-state-scritte-cose-false,-non-mi-ritiro”.-e-lucarelli-punge

domenica, 14 Dicembre , 25
Barbara D’Urso non molla. La conduttrice spazza via ogni dubbio e ‘prenota’ il suo posto nella finale di Ballando con le stelle. Durante la semifinale di stasera, D’Urso ha spazzato via ogni voce sul suo possibile ritiro dal dance show di Rai 1, in seguito a diversi infortuni ricavati nelle scorse settimane: “Sono state scritte cose false, ma io non do importanza, volo alto, sapevo che non mi sarei ritirata nonostante i dolori, ma voglio andare in finale”. 

“È stato faticoso, io stasera sono qui perché non voglio arrendermi, ma si è lacerato il tendine a destra”, ha ammesso D’Urso, “sono sotto antidolorifici, ma ho deciso di continuare senza lamentarmi e lo sto vivendo con passione, sono felice di lavorare con Pasquale La Rocca, tra noi c’è sinergia”. Dalla giuria, inevitabile un’ultima battuta di Selvaggia Lucarelli: “Parliamo di ballo che è meglio”.  

 

