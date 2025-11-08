sabato, 8 Novembre , 25
Ballando, la mano di Barbara D'Urso trema e Selvaggia Lucarelli attacca: "È una sceneggiata"

Ballando, la mano di Barbara D’Urso trema e Selvaggia Lucarelli attacca: “È una sceneggiata”

Ballando, la mano di Barbara D'Urso trema e Selvaggia Lucarelli attacca: "È una sceneggiata"
(Adnkronos) – Nuovo confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Oggi, sabato 8 novembre, la conduttrice televisiva ha portato in pista una coreografia che aveva come tema il suo rapporto, a volte complicato, con i due figli.  

Sebbene la performance abbia raccolto l’approvazione della giuria, non tutto ha convinto Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giurata ha criticato: “Un po’ sceneggiato, un po’ troppo barocco”. Attaccando in particolare il finale del ballo, dove Barbara D’Urso interpretato il tremore di un’anziana mamma: “La manina tremante era davvero ridondante, era bruttissima”, ha criticato Lucarelli.  

Poi, per smorzare la tensione ha scherzato: “Ho capito che abbiamo una cosa in comune… i nostri figli non ci chiamano, ci ignorano”, ha detto.  

A difesa della ‘mano tremante’ di D’Urso è arrivata Rossella Erra, giurata popolare, che ha esaltato il gesto, criticando il commento di Lucarelli. “Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza”, è stata la replica della giurata.  

