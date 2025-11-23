ballando,-lo-‘schiaffo’-di-pasquale-la-rocca-dopo-la-lite-d’urso-lucarelli

(Adnkronos) –

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca conquistano la nona puntata di Ballando con le stelle, al termine di una serata segnata dall’ennesimo confronto accesso tra la conduttrice televisiva e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione, la giurata ha ‘rimproverato’ D’Urso di nascondersi dietro il suo ballerino. Un’accusa che Barbara D’Urso ha respinto con decisione. Il clima si è infiammato ulteriormente.

Nonostante le tensioni, la coppia è riuscita a chiudere la puntata da vincitrice. “Grazie a voi che continuate a inondarci d’amore: è la vostra energia che ci spinge, ogni settimana, a dare sempre qualcosa in più”, ha esordito Pasquale La Rocca condividendo un lungo pensiero sui social rivolto ai fan e ringraziandoli per il loro sostegno.

Il ballerino ha ripercorso l’avventura con Barbara D’Urso: “Non riesco a credere a quanto velocemente stiano volando queste settimane. Mi guardo indietro e mi rendo conto del percorso immenso che io e Barbara abbiamo fatto insieme sin dal primo giorno. Quanta fatica, quante sfide…. ma passo dopo passo abbiamo capito una cosa fondamentale: bisognava crederci. Bisognava andare avanti: insieme”, ha continuato.

Il maestro poi ha fatto riferimento alle difficoltà che stanno incontrando lungo il percorso, ma sottolinea la voglia di non mollare mai: “Abbiamo già condiviso lacrime, sorrisi, paure, conquiste. Abbiamo imparato a fidarci, a sostenerci, a sorprenderci. E oggi siamo elici, perché sentiamo che si avvina l’ultima parte di questo viaggio: la fase finale”.

Manca poco alla fine: “Ogni settimana lavoriamo ore e ore, tra sala prove e tutto quello che ruota attorno a questa grande macchina che si chiama ‘Ballando con le stelle’. C’è fatica, si. C’è tanta voglia di fare bene, di raccontare qualcosa di vero a chi ci guarda da casa, di regalare un pizzico di magia, quella magia che solo il ballo, la musica e lo spettacolo sanno creare. Viva il ballo, viva la musica, viva lo show, viva l’emozione che ci unisce”, ha concluso.