domenica, 23 Novembre , 25

Ballando, Magnini o Fognini? Federica Pellegrini snobba l’ex e vota per Fabio

(Adnkronos) - Filippo Magnini o Fabio Fognini? Sulla...

Tu si que vales, Emma canta e Maria De Filippi la imita: la gag esilarante

(Adnkronos) - Emma featuring Maria De Filippi. Il...

D’Urso-Lucarelli, scontro epocale a Ballando: “Scostumata”, “Non dici mai la verità”

(Adnkronos) - Nuovo confronto, accesissimo, tra Barbara D'Urso...

Cuore a rischio, gli esercizi che funzionano: lo studio

(Adnkronos) - L'allenamento fa bene al cuore e...
ballando,-lucarelli-critica-e-nancy-brilli-sbotta:-“selvaggia-quanto-rompi…”
Ballando, Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta: “Selvaggia quanto rompi…”

Ballando, Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta: “Selvaggia quanto rompi…”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBallando, Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta: "Selvaggia quanto rompi..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli boccia Nancy Brilli e il pubblico fischia. Scintille a Ballando con le stelle dopo l’esibizione dell’attrice che ha portato in scena una salsa, in coppia con Filippo Zara, e che ha ottenuto un totale di 22 punti dalla giura, con un 3 da Guillermo Mariotto e un 4 da Selvaggia Lucarelli. 

E il commento ‘velenoso’ è arrivato proprio da Lucarelli che ha, nuovamente, criticato lo show portato in scena da Brilli. “C’era poca incoscienza e pochissima allegria: era davvero brutto”, ha esordito la giurata tra i fischi del pubblico. “Selvaggia quanto rompi, era molto allegro. Che ho sbagliato ci credo, ma non che fosse allegro”, ha replicato Brilli con tono scocciato.  

Poi, è arrivata la stoccata di Lucarelli: “Pensavo stessi crescendo, ma poi ripiombi in questa zona grigia… magari non sarai ultima classifica ma sei sempre lì, ma siamo arrivati ad un punto in cui escono gli ultimi e inevitabilmente tocca a te… Io purtroppo devo dirti la verità”, ha concluso.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.