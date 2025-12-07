domenica, 7 Dicembre , 25

Ballando, Lucarelli ‘punzecchia’ Fognini e lui risponde: “Dobbiamo litigare?”

(Adnkronos) – Quella tra Selvaggia Lucarelli e Fabio Fognini potrebbe assomigliare a una storia d’amore finita male. Lei pretende e lui delude. È quello che è accaduto stasera nella puntata di Ballando con le stelle, dove al termine dell’esibizione dell’ex tennista, dedicata ai 3 figli, la giurata si è detta “delusa” dal suo percorso chea suo dire, è cominciato bene ma che ha preso una brutta piega. “Avevo altissime aspettative, hai ballato bene ma da uno sportivo come te mi aspetto di più alla fine. Secondo me tu non stai progredendo come dovresti”, ha detto Lucarelli, stuzzicandolo.  

Fognini ha cercato di sviare la critica, ma Lucarelli l’ha attaccato ancora più forte: “Sembra che tu ti sia ammoscito. Sembri uno scolaresco”. E a quel punto Fognini ha replicato: “Ma vuoi litigare? Questa sera volevo fare il Fognini cazzuto”. Una risposta che non ha soddisfatto Lucarelli, che l’ha incalzato ancora una volta: “Secondo me hai alte potenzialità. Tu ti sei distinto per la tua personalità ma ora…”. Poi è arrivata la proposta di Fogni: “Ti invito alle prove in settimana, perché secondo pensi che non mi impegno abbastanza. Ti va?”. Invito accettato.  

