domenica, 19 Ottobre , 25

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

(Adnkronos) - Bonus mamme rafforzato nella Manovra 2026...

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli, il valore è inestimabile

(Adnkronos) - Sono otto i gioielli di "inestimabile...

Manovra, la bozza: 137 articoli, da Irpef e rottamazione a misure per famiglie e lavoro

(Adnkronos) - La Manovra 2026 prende forma. Dalle...

Serie A, oggi Atalanta-Lazio – Il big match in diretta

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi,...
ballando,-nancy-brilli-contro-“i-bulli”-in-giuria:-“rovinano-la-festa”
Ballando, Nancy Brilli contro “i bulli” in giuria: “Rovinano la festa”

Ballando, Nancy Brilli contro “i bulli” in giuria: “Rovinano la festa”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBallando, Nancy Brilli contro "i bulli" in giuria: "Rovinano la festa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli?”. Nancy Brilli si sta godendo l’avventura a Ballando con le stelle. L’attrice fa coppia con il maestro Carlo Aloia. Nelle prime 3 puntate, tante soddisfazioni e qualche mal di pancia legato in particolare ad una parte della giuria. Nel mirino, senza troppi misteri, ci sono Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.  

“Io non mi voglio innervosire, mi voglio divertire e voglio godermi questo gioco bellissimo. Ma quando ricapita di imparare a ballare con campioni veri e propri? C’è un campione che per tutta la settimana cuce una coreografia su misura. Io sono contentissima, è lo show del sabato sera di Raiuno. Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Non con tutti, poi…”, dice l’attrice a Da noi a ruota libera. 

“Finché si parla di passi e tecnica, va bene. Ma non possono parlare dell’interpretazione. Su quello, no. Milly Carlucci mi ha proposto tutti i 20 anni la partecipazione a Ballando. Uno dei motivi per cui non ho accettato era il dover mettere la mia professionalità in mano a giurati non particolarmente competenti. Se parla Carolyn Smith, lo accetto. Ma perché devo accettare il giudizio quando diventa personale?”, aggiunge. Perché, alla fine, ha accettato di partecipare? “Quest’anno Milly mi ha corteggiato in maniera particolare e alla fine ho accettato”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.