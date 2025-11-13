giovedì, 13 Novembre , 25

Ballando, Nancy Brilli pizzica Carlucci: “Tu sei la fatina buona ma vuoi il sangue”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Simpatico botta e risposta tra Nancy Brilli e Milly Carlucci a Ballando segreto. Dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 8 novembre, l’attrice ha commentato le provocazioni della giuria, in particolare di Selvaggia Lucarelli e Guilllermo Mariotto che l’hanno definita “antipatica”.  

Brilli si è soffermata sulla giurata Lucarelli e ha commentato il suo ruolo nel dance show: “A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Sarei curiosa di vedere se nella vita privata è davvero così, perché tra gattini e fidanzato innamorato, qualcosa non torna”. 

Milly Carlucci, a quel punto, le ha suggerito di non lasciarsi intimidire dai commenti e di replicare con più prontezza. Un commento che Nancy Brilli ha interpretato come un invito a creare un po’ di sana polemica: “Milly io ti amo, perché tu sei la fatina buona, ma vuoi il sangue”, ha detto l’attrice.  

