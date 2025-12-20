sabato, 20 Dicembre , 25

Caso Epstein, pubblicate foto in Marocco con Bill Clinton. I dem: “Rimossa quella con Trump”

(Adnkronos) - Tra i documenti degli Epstein File...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 20 dicembre 2025

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Ballando con le stelle, oggi la finalissima – Diretta

(Adnkronos) - Ballando con le stelle 2025 cala...

Serie A, Juventus-Roma 2-1 – Diretta

(Adnkronos) - Big match all'Allianz Stadium. Oggi, sabato...
ballando,-perotti-a-cuore-aperto-su-delogu:-“e-il-mio-pilastro”.-e-si-commuove
Ballando, Perotti a cuore aperto su Delogu: “È il mio pilastro”. E si commuove

Ballando, Perotti a cuore aperto su Delogu: “È il mio pilastro”. E si commuove

DALL'ITALIA E DAL MONDOBallando, Perotti a cuore aperto su Delogu: "È il mio pilastro". E si commuove
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “È il mio pilastro”. Così Nikita Perotti descrive il rapporto con Andrea Delogu nato a Ballando con le stelle e che nel corso di questi mesi si è consolidato. Mesi di prove intense, condivisione quotidiana e complicità hanno dato vita a un legame profondo tra il maestro di ballo e la conduttrice televisiva, un’intesa che, secondo molti telespettatori – e giuria inclusa – sembrava andare oltre il semplice legame artistico e professionale.  

Nella clip di presentazione, Perotti non ha trattenuto le lacrime e a cuore aperto ha detto: “Qui a ballando Andrea è uno dei miei pilastri, il problema è che ci sono due parti di me che combattono. Quella con gli artigli che non si fida delle persone. E quella che sa di aver trovato una persona buona, bella, che ti aiuta e che non chiede nulla in cambia”. “Ho trovato una persona speciale, un amico, un maestro e un confidente”, ha aggiunto Delogu. 

Un legame che andrà oltre il programma: “È un capitolo che si chiude, ma se ne apre un altro”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.