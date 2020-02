Davide Ballardini, allenatore con grande esperienza in Serie A, è tornato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla prestazione del Napoli contro il Lecce. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it.

“Il Napoli a fine stagione dovrà cambiare tanti uomini, dovrà tornare ad essere una squadra vera, dovrà avere un’idea di gioco chiara, dovrà avere delle motivazioni chiare ed elevate. Se giochi nel Napoli non puoi non avere grandi motivazioni. E’ facile averne contro Lazio e Juventus, che magari ti semplificano anche la partita col modo di giocare, ma devi essere bravo a trovarne anche contro squadre come il Lecce”.

The post Ballardini duro: “Se giochi nel Napoli, non possono mancarti le motivazioni” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento