ballottaggi:-a-firenze,-potenza-e-bari,-avanti-il-centrosinistra-con-funaro,-telesca-e-leccese

Per i sostenitori della candidata sindaca di Firenze si supera il 60%

Firenze, 24 giu. (askanews) – Boati di esultanza dal comitato elettorale di Sara Funaro stanno accompagnando le comunicazioni sugli scrutini dai seggi che arrivano via telefono direttamente all’entourage della candidata a sindaca di Firenze per il centrosinistra. La convinzione diffusa tra militanti e sostenitori è di superare il 60%. E a circa metà delle sezioni scrutinate (135 su 360) Funaro è in effetti avanti di circa venti punti, 60 a 40, sul suo avversario di centrodesetra, Eike Schmidt. Tanto che Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, ha già raggiunto al telefono Sara Funaro, congratulandosi con lei, circondata dalle continue grida di esultanza dei suoi collaboratori e sostenitori (“sindaca! sindaca!”) ha detto a Schlein: “Adesso ti aspettiamo a Firenze per festeggiare!”.

Dopo lo scrutinio di 5 sezioni su 77 a Potenza, Vincenzo Telesca, sostenuto da diverse liste civiche e parte del Pd è al 65,21% mentre Francesco Fanelli, candidato sindaco del centrodestra, è al 34,79%. Anche a Bari, dopo 101 sezioni su 345, Vito Leccese, candidato del centrosinistra diviso, è al 70,48%, Fabio Romito del centrodestra è al 29,53%.