AGI – Strutturale, organica, stabile: la si chiami come si vuole, ma l’alleanza tra le forze politiche di governo si dimostra una condizione necessaria a vincere. Nicola Zingaretti ne è ancor più convinto dopo avere spulciato i dati dei ballottaggi che permettono al centrosinistra, variamente declinato, di strappare comuni importanti al centrodestra in questa tornata di ballottaggi.

La ‘bomba’ dem

Addirittura quattro su sei in Lombardia, comprese Legnano e Saronno. “Una bomba”, commenta a caldo un dirigente dem a spoglio ancora in corso. A deflagrare potrebbe essere l’alleanza di centrodestra, dalla quale filtra preoccupazione per la ‘tenuta’ della coalizione proprio in Lombardia dove,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ballottaggi, la soddisfazione del Pd. E Zingaretti rilancia sulle alleanze proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento