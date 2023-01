Balneari,Gasparri:Forza Italia mantiene emendamento fra segnalati

La portavoce della Commissione Ue conferma che concessioni non sono formalmente incluse in Pnrr

Roma, 23 gen. (askanews) – “Leggo con piacere sulle agenzie che le concessioni balneari non sono formalmente incorporate nelle pietre miliari e negli obiettivi del PNRR. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts rispondendo ad una domanda sulle concessioni balneari in Italia. Questa ulteriore affermazione dimostra quanto sia percorribile la strada di una proroga per chiarire lo stato delle cose anche alla luce di una sentenza del Consiglio di Stato piena di errori e della discutibile applicazione della direttiva Bolkestein. Pertanto riteniamo che Forza Italia faccia bene, come altri gruppi parlamentari, a introdurre, tra gli emendamenti segnalati, il proprio emendamento per una proroga che consenta al governo e a tutte le sue componenti di confrontarsi con le associazioni di categoria prima di prendere qualsiasi ulteriore decisione”. Lo dichiara il vicepresidente Fi del Senato Maurizio Gasparri.

“Il monitoraggio – sottolinea- è ancora in corso, non è stato completato ed è fondamentale per verificare se siamo di fronte a una risorsa scarsa oppure no, come noi pensiamo che sia. L’impegno di Forza Italia quindi prosegue nel confronto con il centrodestra al quale abbiamo anticipatamente sottoposto le nostre proposte. Le parole della Nuyts ci danno ulteriore ragione”.

