balocco:-diletta-arriva-alla-guida,-quarta-generazione-avanza-nel-nuovo-cda

Milano, 8 set. (askanews) – Nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Balocco, dopo la scomparsa a inizio agosto di Alessandra, presidente e amministratore delegato della società. Il board è composto da Ruggero Costamagna, che assume il ruolo di presidente, Diletta Balocco che diventa la nuova amministratrice delegata, Marco Costamagna, capo della strategia finanziaria, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, consiglieri di amministrazione. Diletta Balocco e Marco Costamagna, già membri del cda, rappresentano la quarta generazione della famiglia Balocco che è proprietaria al 100% dell’azienda.

La nuova governance “continuerà a guidare lo sviluppo dell’azienda nel solco della continuità – si legge nella nota – Proseguirà quindi la focalizzazione sull’innovazione e sulla crescita in Italia e sui mercati internazionali, negli oltre 70 Paesi in cui l’azienda è presente, e la valorizzazione delle specialità dolciarie del made in Italy, sia per i prodotti continuativi che da ricorrenza”.

Il giro d’affari di Balocco ha raggiunto 257 milioni di euro nel 2024, con una quota di export attualmente pari al 13%.

“Sono profondamente grata al consiglio di amministrazione per la fiducia che ha riposto in me – ha dichiarato Diletta Balocco, Amministratore Delegato di Balocco SpA – Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia, e che hanno sempre messo al primo posto la prosperità dell’azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È per me un onore guidare la squadra di eccezionali professionisti che contribuisce ogni giorno al successo di Balocco, e voglio ringraziarli di cuore per la loro straordinaria dedizione”.