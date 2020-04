Balotelli: “Napoli? Ci ho provato, starei benissimo. Ibra mi diceva che ero troppo scarso”

A più riprese, in passato, si è citato un possibile approdo di ​Mario Balotelli al ​Napoli. Il legame tra SuperMario e la piazza partenopea è noto e lo stesso Balotelli, oggi al Brescia, è tornato sull’argomento durante una diretta su Instagram: “Giocare a Napoli? Ci ho provato. Starei benissimo a Napoli, sono sincero” ha affermato. Il discorso si è poi spostato su Ibra. Su Ibrahimovic: “Quando ero ragazzino io lo guardavo e lui mi diceva che non mi sarei mai allenato in prima squadra. Mi… continua a leggere sul sito di riferimento