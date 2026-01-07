mercoledì, 7 Gennaio , 26
balotelli,-nuova-avventura:-andra-a-giocare-a-dubai
Balotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai

Balotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai

DALL'ITALIA E DAL MONDOBalotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nuova avventura per Mario Balotelli. L’attaccante azzurro, oggi 35enne, andrà a giocare negli Emirati Arabi, a Dubai. ‘Super Mario’, che in carriera ha vestito tante maglie prestigiose, dall’Inter al Milan, passando per il Manchester City, ha firmato un contratto con l’Al-Ittifaq FC, squadra che ha come presidente l’italiano Pietro Laterza, proprietario del Chievo in Serie D. Dopo la fine dell’ultima esperienza in Serie A con il Genoa, mai decollata, Balotelli era rimasto senza squadra e si accaserà così a Dubai da svincolato.  

Il suo contratto, con una durata di due anni e mezzo, potrà essere depositato dal 12 gennaio. Tra qualche giorno inizierà così la nuova avventura dell’attaccante azzurro.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.