Balotelli torna in campo mercoledì! Contenzioso aperto col Brescia

Mario Balotelli sembra destinato a lasciare a breve il Brescia. Il proprietario del club lombardo, Massimo Cellino, gli ha fatto chiaramente intendere di non puntare su di lui. Come riporta la redazione on line di SportMediaset si preannuncia una lunga querelle tra le parti. Il Brescia, come è noto, ha inviato il ricorso per la risoluzione del contratto per giusta causa. Non è scontato tuttavia che le cose vadano proprio così, anzi. SuperMario, a meno di sorprese, tornerà in campo mercoledì 10… continua a leggere sul sito di riferimento