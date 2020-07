Balzaretti esalta Osimhen: “Ha fame di fare gol, mi ricorda molto Cavani”

Federico Balzaretti, ex calciatore di Roma e Palermo, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di Victor Osimhen e del suo imminente arrivo a Napoli. L’ex terzino si è soffermato sulle qualità del nigeriano, che, a sua detta, ricordano molto il Matador Cavani, compagno di squadra proprio al Palermo. La fame di gol e la cattiveria sotto porta infatti sono le caratteristiche che più ricordano l’ex numero 7 del Napoli ai tempi di Mazzarri.

LE PAROLE DI FEDERICO BALZARETTI

Queste le parole di Federico Balzaretti: “Osimhen è il giocatore che più ha calciato in porta in questa Ligue 1, il che fa capire quanta forza e cattiveria ci metta in ogni partita. Attacca la porta come pochi al mondo, è cinico. Lo dimostra sempre, nel linguaggio del corpo, nei movimenti e addirittura anche nel modo di parlare ai compagni. Mi ricorda moltissimo Edinson Cavani. E’ uno che ha fame di fare gol, proprio come il matador”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO NIGERIANA

Amaju Pinnick, presidente della Federcalcio nigeriana, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della stella Osimhen.

Queste le sue parole: “Credo che Victor Osimhen rappresenti un ottimo rinforzo per il Napoli. Seguo le vicende del club azzurro dai tempo di Diego Armando Maradona. Napoli è una città orgogliosa e lo è anche nel calcio. Ed Osimhen è un orgoglio del calcio africano. E’ un ragazzo disciplinato ma al contempo concentrato e focalizzato sugli obiettivi e se vuole qualcosa sa come andarsela a prendere. Ha fatto la giusta scelta per la sua carriera.

Credo già che riceverà il giusto supporto dall’ambiente e dalla tifoseria. Napoli è il posto giusto per raggiungere insieme risultati importanti. E Osimhen darà sempre il massimo. Lo dico subito: Victor farà il possibile per raggiungere e superare i record scritti da una leggenda come Maradona. Ho sentito Victor pochi minuti fa: è molto eccitato dalla sua nuova esperienza e dal nuovo club. Napoli è un grande nome del calcio globale. Per lui sarà una nuova sfida e mi ha detto: “Presidente, renderò Napoli orgogliosa”.

