Bambina morta di stenti, in Appello pena ridotta a 24 anni alla madre

Bambina morta di stenti, in Appello pena ridotta a 24 anni alla madre

Alessia Pifferi in primo grado era stata condannata all’ergastolo

Milano, 5 nov. (askanews) – La corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto a 24 anni di carcere la condanna per Alessia Pifferi, la donna che nell’estate 2022 abbandonò per 6 giorni la figlia di 18 mesi nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro di Milano lasciandola morire di stenti.I giudici del processo di secondo grado non hanno accolto la richiesta del sostituto pg Lucilla Tontodonati di confermare la condanna all’ergastolo già inflitta nel primo grado di giudizio, concedendo alla 40enne imputata di omicidio pluriaggravato le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.

