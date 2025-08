bambini-in-vacanza,-berni-canani:-“no-a-bibite-gassate,-evitare-la-plastica.-e-sui-tuffi-dopo-pranzo…”

“Bere tanta acqua, evitare bibite gassate, snack e gelati confezionati e preferire insalate di riso, pesce con verdure e tanta frutta”. Sono questi i consigli del professore Roberto Berni Canani, Ordinario di Pediatria e Presidente del Corso di Laurea in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, uno dei massimi esperti mondiali di nutrizione e gastroenterologia e allergologia pediatrica, per la dieta del bambino in vacanza.

Per contrastare caldo e disidratazione, facendo fronte ad una maggiore spesa energetica e ad un maggiore consumo di cibi fuori casa, il professore dà alcuni consigli utili per i genitori: “Le vacanze estive impongono una maggiore attenzione – dice il professore – ma potrebbero essere anche un’occasione importante per orientare il bambino verso abitudini alimentari più salutari. Anche per i più piccoli, nella fascia 2-3 anni, per far fronte alla disidratazione è utile somministrare acqua oligominerale. I bambini apprendono osservando – sottolinea Berni Canani – dunque vedere genitori e fratelli più grandi bere acqua regolarmente stimolerà naturalmente ad imitarli”.

Il quantitativo giornaliero di acqua varia da 1200 ml nei primi 3 anni di vita ai 2 litri dopo i 10 anni di età, “con necessità maggiori per i ragazzi di sesso maschile tra i 15 e i 17 anni che necessitano fino a 2,5 litri di acqua al giorno. Acquistare, preparare e consumare alimenti salutari insieme al bambino, facendolo sentire “grande”, può essere una strategia efficace per ridurre al minimo il consumo di alimenti commerciali ultraprocessati come merendine, snack, gelati confezionati, e bibite gassate e promuovere il consumo di alimenti sani e freschi molto utili per promuovere un ottimo stato di salute: verdure, legumi, olio d’oliva, pesce, yogurt. Gli alimenti migliori per i bambini in estate sono quelli idratanti, ricchi di nutrienti e appetibili, con particolare attenzione a frutta e verdure”.

La plastica.

Massima attenzione, secondo il professore Roberto Berni Canani, va riservata alla plastica: “Altro aspetto importante può essere sfruttare il periodo estivo per ridurre l’esposizione alle microplastiche, molto nocive alla salute del bambino. Ove possibile, bisogna privilegiare l’acqua del rubinetto che è sicura e controllata, evitando le bottiglie di plastica e utilizzando contenitori riutilizzabili come borracce di vetro o in acciaio inossidabile. Evitare l’uso di plastica (piatti, posate, contenitori, pellicole, tazze, bicchieri) e preferire materiali come vetro, ceramica o acciaio”.

I tuffi dopo pranzo.

Tra gli argomenti clou dell’estate, c’è anche il bagno dopo aver mangiato. “È chiaro che se il bambino ha consumato un pasto molto abbondante e poi fa il bagno sarà appesantito e può essere pericoloso – precisa ma questo succede anche se va a giocare a calcio o a fare una passeggiata in montagna, solo che se si sente male in acqua i rischi sono maggiori. L’ideale è consumare pasti leggeri e non dimenticare il buon senso, facendo attenzione a non tuffarsi in un’acqua fredda a pancia vuota o piena per evitare il rischio di una reazione fisiologica di calo di frequenza cardiaca e di apnea. Inoltre – conclude Berni Canani – gli adolescenti devono evitare di nuotare se hanno bevuto alcol, poiché si riduce la sorveglianza e la coscienza e può essere pericoloso”.