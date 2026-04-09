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Banca Generali, due nuove opere d’arte acquisite con BG ArTalent
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Banca Generali, due nuove opere d’arte acquisite con BG ArTalent

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Entrano in collezione Valerio Nicolai e Jem Perucchini

Milano, 9 apr. (askanews) – Banca Generali, che per l’ottavo anno è main sponsor della Milano Art Week, ha acquisito per la propria collezione due nuove opere d’arte, selezionate nell’ambito del progetto BG ArTalent, un’operazione che sottolinea l’impegno della banca a sostegno dei giovani artisti e al fianco di chi pensa a investimenti culturali.”Siamo convinti – ha detto ad askanews Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali – che l’asset class dell’arte debba entrare nell’ambito degli asset class investibili dalle famiglie private. Vediamo che già nel mondo le famiglie che investono in arte investono circa il 20% della loro ricchezza complessiva e per far questo occorre integrare sempre di più l’arte nella gestione dei portafogli, dei clienti, soprattutto dei clienti italiani. Il fatto che l’arte si trasformi in investimento è sicuramente qualcosa che già avviene in modo significativo, vediamo le grandi aste internazionali, ma per diventare investimento deve aumentare la cultura anche della diversificazione delle opere d’arte, perché devono essere rispettate metriche diverse e ci vogliono degli specialisti”. Le opere acquisite sono due dipinti, uno di Valerio Nicolai e l’altro di Jem Perucchini. “Dal 2018 – ci ha spiegato il curatore del progetto, Vincenzo de Bellis – l’idea è stata quella sempre di esplorare il panorama artistico italiano in modo molto libero. In questo caso si è scelto di lavorare con due artisti e di acquisire e portare in collezione due protagonisti che sono sicuramente più giovani di altri. Quello che li accomuna è un rimando al passato della pittura. Valerio Nicolai fa l’eco, in modo contemporaneo, però a una pittura di origine surreale, surrealista, e invece Jem Perucchini fa quasi una pittura di tipo rinascimentale. Ma ovviamente poi utilizzano dei canoni e dei codici artistici totalmente contemporanei, sia l’uno che l’altro”.E il progetto ha come scopo primario quello di sostenere, in modo concreto, gli artisti e il loro lavoro. “La cosa migliore che si può fare, se si crede nell’arte e negli artisti – ha concluso de Bellis – è di acquisire le opere”. La galleria di Banca Generali in piazza Sant’Alessandro a Milano, con esposte anche le nuove opere acquisite, sarà aperta al pubblico nei giorni della settimana dell’arte milanese, dal 13 al 18 aprile.

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