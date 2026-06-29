Banca Ifis avvia la vendita del business NPL

L’Istituto gestisce attualmente crediti deteriorati per un valore contabile netto di circa 1,5 mld di euro
Banca Ifis ha avviato un processo competitivo per la cessione del proprio business legato ai crediti deteriorati, con l’obiettivo di procedere al loro deconsolidamento.
L’Istituto gestisce attualmente circa 1,5 miliardi di euro di crediti non performanti, misurati in valore contabile netto. Questi crediti sono prevalentemente concentrati nel segmento denominato “small tickets unsecured”, caratterizzato da prestiti di importo ridotto e privi di garanzia.
La scelta di dismettere il comparto dei crediti deteriorati si colloca all’interno della strategia di riposizionamento del Gruppo, che punta a rafforzare il focus sulla banca commerciale e a diversificare l’offerta di servizi dedicati ad imprese, imprenditori e famiglie.
Giovanni Lombardi Stronati