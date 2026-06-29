Banca Ifis avvia la vendita del business NPL

La Parte II del documento di prassi esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione L’Agenzia delle Entrate ha aperto una consultazione pubblica, che terminerà il 24 luglio 2026, riguardante la Parte II del progetto di Circolare sugli aspetti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che presentano elementi d’interesse per l’Agenzia. La Parte II del documento analizza…