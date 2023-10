Banca Mondiale,Giappone iniziativa energia pulita.C’è anche Italia

Iniziativa Rise. Giorgetti:opportunità unica crescita sostenibile

Marrakech, 11 ott. (askanews) – Creare posti di lavoro e affrontare il cambiamento climatico sono due delle maggiori sfide nella lotta alla povertà. Una nuova partnership innovativa lanciata oggi tra la Banca Mondiale e il Giappone, a cui si aggiungono Italia, Repubblica di Corea, Canada e Regno Unito, si rivolge a entrambi.

L’iniziativa RISE (Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement) aiuterà i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo (EMDC) ad aumentare la produzione di prodotti a energia pulita e ad aumentare la loro partecipazione all’industria dei minerali, portando a posti di lavoro locali di qualità e alla crescita economica. Giappone, Canada, Italia, Repubblica di Corea e Regno Unito – informa una nota – si sono impegnati a donare un contributo totale iniziale di oltre 40 milioni di dollari a RISE, e si prevede che altri donatori contribuiranno.

Il ministro delle Finanze giapponese Suzuki Shunichi e il presidente della Banca mondiale Ajay Banga hanno annunciato la partnership durante un evento di lancio che hanno co-ospitato in occasione della riunione annuale della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale del 2023 a Marrakech. All’evento hanno partecipato il Cile e l’India, nonché i rappresentanti dei potenziali paesi beneficiari, e hanno sottolineato l’importanza di questa partnership.

“Questo è esattamente il tipo di iniziative di cui abbiamo bisogno in questo momento”, ha affermato il presidente della Banca mondiale Ajay Banga. “Questa partnership darà ai paesi in via di sviluppo la promessa di un futuro più luminoso, con un’economia sana e un pianeta vivibile. I paesi avranno nuove opportunità economiche nelle industrie dell’energia pulita e dei minerali, creando posti di lavoro che li aiuteranno a costruire una vita migliore per se stessi e i loro famiglie.”

La transizione energetica creerà un mercato da trilioni di dollari, con decine di milioni di posti di lavoro lungo le catene globali del valore dei minerali. Rappresenta un’opportunità per gli EMDC di sviluppare capacità produttiva, stimolare la crescita dell’occupazione e rafforzare lo sviluppo economico a lungo termine.

“Il Giappone prevede di contribuire con un totale di 25 milioni di dollari a RISE per sostenere lo sviluppo sostenibile dei paesi a basso e medio reddito e la diversificazione della catena di approvvigionamento di prodotti energetici puliti. Porteremo avanti con fermezza questa iniziativa in stretta collaborazione con un insieme diversificato di parti interessate, ” ha affermato il ministro delle Finanze giapponese, Suzuki Shunichi.

“Le nostre economie pulite saranno più forti quando lavoreremo insieme. Il Canada è orgoglioso di contribuire alla partnership RISE, che aiuterà ad accelerare un’importante crescita economica nei paesi a basso e medio reddito, rafforzando al tempo stesso la nostra essenziale fornitura condivisa di energia pulita e minerali critici catene”, ha affermato Chrystia Freeland, vice primo ministro e ministro delle finanze del Canada.

Il Ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato: “La transizione all’energia pulita rappresenta un’opportunità unica di crescita sostenibile per i paesi in via di sviluppo e per l’Africa in particolare. La partnership RISE aumenterà il valore aggiunto alla produzione mineraria, rafforzando così il ruolo di quei paesi nel le catene di fornitura globali, con elevati ritorni economici e sociali. L’Italia contribuirà a RISE e ne sosterrà l’attuazione nel 2024, sotto la Presidenza italiana del G7.”

“Il programma RISE creerà ulteriore valore svolgendo un ruolo chiave nei processi midstream e downstream e porterà a nuove opportunità di crescita per i paesi in via di sviluppo”, ha affermato Choo Kyungho, vice primo ministro e ministro dell’Economia e delle finanze della Repubblica di Corea.

Il Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha dichiarato: “Il Regno Unito è orgoglioso di aderire al partenariato RISE e di sostenere la sua missione volta a portare maggiori investimenti nei paesi a basso e medio reddito. Un futuro più verde porterà benefici in tutto il mondo e riusciremo meglio raggiungere questo obiettivo lavorando insieme.”

Il partenariato RISE aiuterà a costruire economie resilienti e a promuovere catene di valore minerarie globali più sostenibili e diversificate, fondamentali nella lotta contro il cambiamento climatico. Rafforzando le politiche ambientali, gli standard sociali e il buon governo, il programma eliminerà anche alcune delle barriere esistenti agli investimenti sia privati che pubblici in minerali critici, produzione di energia pulita e infrastrutture associate.