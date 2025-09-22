lunedì, 22 Settembre , 25

Vela, è la protagonista della quarta giornata del Salone di Genova

(Adnkronos) - Doppio evento velico ieri mattina sulla...

Ondata di maltempo sull’Italia: piogge intense a Milano, a Savona esonda il Bormida

(Adnkronos) - Con l'arrivo dell'autunno, una nuova ondata...

L’autunno si presenta, ecco la tempesta equinoziale: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Con la fine ufficiale dell'estate, l'autunno...

Nautica, al 65° Salone internazionale presentati i saloni nautici territoriali

(Adnkronos) - Il 65° Salone Nautico di Genova...
Banche, ABI: crescono risparmi famiglie e imprese, raccolta +175 mld

Redazione-web
Di Redazione-web

La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di 175,1 mld di euro tra luglio 2024 e luglio 2025

Aumentano i risparmi degli italiani. Questo è quanto emerso dal Rapporto mensile dell’ABI.

Tra luglio 2024 e luglio 2025, gli investimenti in titoli presso le banche mostrano un incremento totale di 175,1 miliardi (dove 18,2 miliardi provengono dalle famiglie, 17,6 miliardi dalle imprese e il resto dagli altri settori, inclusi Istituzioni finanziarie, Assicurazioni e Amministrazione pubblica).

Nel mese di agosto 2025, la raccolta diretta totale, che comprende i depositi da clienti residenti e le obbligazioni, ha registrato un aumento annuale del 2,5%, continuando la tendenza positiva iniziata all’inizio del 2024 (+2,7% rispetto al mese precedente). Nel medesimo mese, i depositi in diverse forme sono aumentati annualmente del 2,7% (+2,8% nel mese precedente).

Per quanto riguarda la raccolta a medio e lungo termine mediante obbligazioni, ad agosto 2025 si è osservato un incremento dello 0,9% rispetto all’anno passato (+2,1% nel mese precedente).

Giovanni Lombardi Stronati

