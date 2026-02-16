lunedì, 16 Febbraio , 26

Erutta vulcano Kilauea: fontane di lava alte fino a 250 metri

(Adnkronos) - Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle...

Venezia, le maschere dei Carnevali della tradizione oggi protagoniste

(Adnkronos) - Dopo l’apertura della Festa Veneziana sul...

Libri, mercoledì presentazione del libro ‘Custodi della democrazia’ di Marta Cartabia

(Adnkronos) - Il libro “Custodi della democrazia. La...

Epibatidina, tossina della rana freccia: cos’è il veleno che potrebbe aver ucciso Navalny

(Adnkronos) - Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny,...
banche,-abi:-in-un-anno-raccolta-indiretta-aumentata-di-106,2-mld
Banche, ABI: in un anno raccolta indiretta aumentata di 106,2 mld

Banche, ABI: in un anno raccolta indiretta aumentata di 106,2 mld

NewsBanche, ABI: in un anno raccolta indiretta aumentata di 106,2 mld
Redazione-web
Di Redazione-web

Report mensile dell’Associazione bancaria italiana

Il gathering indiretto, ovvero i capitali in titoli custoditi presso gli Istituti di credito, ha mostrato un aumento di 106,2 miliardi tra dicembre 2024 e dicembre 2025 (38,6 miliardi famiglie, 17,9 miliardi imprese e il restante agli altri settori, assicurazioni, compagnie finanziarie e P.A.). Questo emerge dal report mensile dell’ABI.

Il gathering diretto totale (depositi dalla clientela residente e titoli di debito) a gennaio 2026 è risultato in crescita del 3,4% su base annua, continuando la tendenza favorevole percepita da inizio 2024 (+2,2% nel mese precedente). A gennaio i depositi, nelle molteplici forme, sono lievitati del 3,7% su base annua (+2,3% il mese prima). La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, a gennaio è salita dell’1,3% rispetto ad un anno prima (+1% nel mese precedente).

L’interesse applicato sui nuovi depositi a scadenza prefissata (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a gennaio è stato del 2,13%. A dicembre questo interesse era in Italia il 2,12% maggiore di quello medio dell’area dell’euro 1,91%. Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese antecedente ai ritocchi dei tassi BCE) quando l’interesse era dello 0,29%, l’incremento è stato di 184 punti base.

Il rendimento delle nuove emissioni di titoli di debito bancari a tasso fisso a gennaio è stato del 3,17%. Nello stesso mese il costo medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a vista e conti correnti) è stato lo 0,61% (0,62% a dicembre 2025 e 0,32% a giugno 2022).

Il tasso sui conti correnti, che non hanno la funzione di investimento e consentono di fruire di una pluralità di servizi, a gennaio è stato dello 0,27% (0,29% a dicembre 2025 e 0,02% a giugno 2022). Il margine (spread) sulle nuove operazioni (distinzione tra i tassi sui nuovi finanziamenti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie a gennaio 2026 è stato di 185 punti base.

Giovanni Lombardi Stronati

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.