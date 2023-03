“Un pacchetto ore” a disposizione per chi lavora in filiale

Accordo sottoscritto dalla Fabi e dalle altre sigle con i vertici aziendali per due giorni a settimana di smart working su base volontaria per i dipendenti delle Direzioni di CheBanca!.

Con l’intesa raggiunta, si legge in una nota sindacale, anche i lavoratori delle filiali dove il lavoro da remoto non è compatibile con la mansione potranno usufruire di un ‘pacchetto ore’ che saranno distribuite tra: quattro giorni di formazione da remoto, tre giorni retribuiti di malattia bambino o in alternativa tre giorni sempre retribuiti per il ricovero di un convivente o familiare in aggiunta a quelli già previsti.

Nei casi di non utilizzo delle giornate di smart working, per eventi eccezionali del dipendente e per ragioni organizzative aziendali non programmate, sarà comunque possibile recuperarle.

“Speriamo – ha commentato Luigi Vaudo coordinatore Fabi del gruppo, che possa essere di buon auspicio per i prossimi incontri sul rinnovo dell’accordo valore aggiunto per dipendente, bonus benzina e polizza sanitaria, tematiche sulle quali misureremo in concreto la reale disponibilità aziendale a venire incontro alle istanze di carattere economico già più volte ribadite dalle Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali”.

Ciro Di Pietro

L’articolo Banche: accordo Fabi-Chebanca! due giorni di smart working su base volontaria proviene da Notiziedì.

