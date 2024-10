Banche, Buch: semplificare regole sì ma non a scapito di resilienza

Non c’è eccesso di regole in Europa, banche moderne sono complesse

Roma, 4 ott. (askanews) – “Non penso che abbiamo un eccesso di regolamentazione sulle banche in Europa. La regolamentazione è complessa e le banche moderne sono complesse e questo si riflette nelle regole. Se facessimo cose semplicistiche non saremmo in grado di gestire rischi gravi”.Lo ha affermato la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, Claudia Buch, durante un dibattito a Vilnius, a una conferenza organizzata dalla Banca centrale della Lituania.

“Mentre negoziamo nuove regole a Bruxelles ci sta anche una gran quantità di specificità nazionali e regole, e leggi, che vanno prese in considerazione. E spesso l’esito di questi negoziati non è necessariamente la cosa più semplice, ma qualcosa di più complesso. Ad esempio i negoziati su Basilea III, la cui attuazione sarebbe positiva per resilienza e fiducia del settore. Come ne usciamo? Ci sono sempre modi per ridurre la complessità ma questo – ha concluso – non deve avvenire a scapito della resilienza”.