Superano i 300 miliardi di euro le domande di adesione alle moratorie su prestiti e oltrepassano quota 74,7 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso “Garanzia Italia” di Sace sono state concesse garanzie per 12,9 miliardi di euro, su 468 richieste ricevute.

sat/mrv/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Banche, domande di moratoria superano 300 miliardi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento