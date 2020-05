Tra gli strumenti più efficaci a disposizione delle aziende alla ricerca di liquidità durante questa pandemia c’è il factoring. “In due ore i soldi sono a disposizione, anche meno, abbiamo la tecnologia che ci consente di farlo, anche adesso che siamo tutti in smart working” racconta a Italpress Franco Marcarini, che dopo 37 anni in Intesa Sanpaolo da due anni è head of factoring di illimity. illimity, la banca fondata nel 2018 da Corrado Passera, oggi conta su 500 persone ed è nata per erogare credito alle pmi e facilitare le imprese a esprimere il loro potenziale. Marcarini da due mesi ormai dirige la sua business unit da casa.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Banche, il factoring risorsa per la fase 2 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento