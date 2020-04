“Al 17 aprile risultano pervenute alle banche quasi 1,3 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per circa 140 miliardi. Poco più della metà delle domande provengono dalle imprese, a fronte di prestiti per 101 miliardi. Le rimanenti 600.000 domande delle famiglie riguardano prestiti per 36 miliardi. Circa 42.500 domande hanno riguardato la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 99.000 euro”.

E’ il dato fornito da Stefano Cappiello, dirigente generale sistema bancario e finanziario-affari legali del ministero dell’Economia, nel corso dell’audizione in commissione d’inchiesta sulle banche sulle iniziative della task force per la liquidità del sistema bancario nell’emergenza sanitaria.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Banche: Mef, 1,3 mln domande moratorie prestiti, 70% accolte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento