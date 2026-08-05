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Banco Bpm, Castagna: Agricole Italia? Valuteremo, ritengo fusione molto solida
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Banco Bpm, Castagna: Agricole Italia? Valuteremo, ritengo fusione molto solida

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Milano, 5 ago. (askanews) – “Valuteremmo questa potenziale opportunità qualora diventasse concreta e realizzabile, nell’interesse di tutti gli azionisti della banca. Devo dire che, da un punto di vista industriale, ritengo che si tratti di una fusione molto solida”. Così l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in merito alla possibile fusione con il Credit Agricole Italia, ipotesi preferita dal socio francese. “In merito alla loro dichiarazione – ha detto -, secondo cui preferirebbero una fusione con noi, devo dire che questa è sempre stata una possibilità che, da 2-3-4 anni a questa parte, da quando sono diventati nostri azionisti, è rimasta sul tavolo come potenziale opportunità”.

“Naturalmente, se questa operazione dovesse concretizzarsi in un determinato momento, dovremo trovare una soluzione che soddisfi tutti gli altri azionisti di Banco Bpm”, ha sottolineato Castagna.

Alla domanda, infine, sulla possibile posizione del Governo sul peso dei francesi nell’eventuale operazione con il Credit Agricole Italia, Castagna si è limitato a rispondere: “francamente, non conosco la posizione del governo, ci sono regole e opportunità da rispettare, e non voglio addentrarmi in questioni che esulano da ciò che posso cercare di decidere”.

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