Banco Bpm: ok al bilancio, Castagna ad e Tononi presidente

MILANO (ITALPRESS) – L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Banco BPM ha deliberato di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 che si e’ chiuso con un utile netto di 942,5 milioni.

L’Assemblea dei Soci ha eletto i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e il Vice Presidente che rimarranno in carica per gli esercizi 2020-2021-2022. Sulla base dei voti ricevuti dalle tre liste presentate sono stati eletti: Massimo Tononi presidente, Giuseppe Castagna per la carica di amministratore delegato, Mauro Paoloni come vice presidente. Gli altri consiglieri sono: Marina Mantelli, Maurizio Comoli, Luigia Tauro,

