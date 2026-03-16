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Bancomat e Sport e Salute inaugurano a Cologno Monzese primo spazio collettivo del progetto ‘Illumina’
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bancomat e Sport e Salute inaugurano a Cologno Monzese primo spazio collettivo del progetto ‘Illumina’

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(Adnkronos) – Uno spazio sportivo e ricreativo moderno, inclusivo e funzionale, frutto di una partnership tra Bancomat e Sport e Salute S.p.A. che ha come obiettivo quello di promuovere un cambiamento concreto e duraturo attraverso la rigenerazione di spazi urbani e il rafforzamento del ruolo delle comunità attraverso lo sport. (Video) 

E’ il ritratto del primo spazio sportivo con campo da basket 3×3, area calisthenics e parete per l’arrampicata frutto del progetto “Illumina”, inaugurato oggi a Cologno Monzese. Hanno partecipato all’evento il Ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, Franco Dalla Sega e Fabrizio Burlando, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Bancomat, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, rispettivamente Presidente e AD di Sport e Salute, il sindaco di Cologno Monzese Stefano Zanelli. Un progetto, quello ideato da Sport e Salute, a cui Bancomat, azienda che ogni giorno è al fianco degli italiani, ha creduto subito diventando attivatore del primo centro ‘Illumina’ a Cologno Monzese: una risposta alle esigenze concrete e quotidiane dei cittadini frutto di un lavoro congiunto con le istituzioni nazionali e locali. Bancomat punta a sostenere iniziative che uniscano sport, inclusione e crescita sostenibile, valorizzando il territorio e avvicinando le persone. ‘Illumina’ restituisce spazi pubblici ai cittadini come luoghi di sport e socialità. Ogni intervento è stato condiviso con la comunità, dalla scelta delle discipline sportive fino alla progettazione degli spazi. “Con il progetto Illumina, Bancomat dà attuazione alla propria visione di azienda vicina ai cittadini e alle istituzioni, impegnata a sostenere la crescita sociale, personale ed economica attraverso iniziative capaci di generare benefici concreti. In questo contesto, lo sport rappresenta uno strumento strategico di sviluppo e inclusione, e la collaborazione con Sport e Salute costituisce un esempio significativo di partnership pubblico-privato orientata alla valorizzazione dei territori e delle loro esigenze” ha dichiarato Franco Dalla Sega, Presidente di Bancomat.  

Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di Bancomat, ha poi spiegato: “Avere contribuito concretamente alla realizzazione di un’idea di centro sportivo dedicato ai cittadini, ottenuto dalla riqualificazione di uno spazio urbano è per noi motivo di grande soddisfazione. Per Bancomat il progetto Illumina va oltre la partnership ma è la ricaduta reale sul territorio di un una serie di valori che ispirano il nostro modo di fare impresa: restituire vita e valore alle comunità, generare inclusione, educazione e un impatto socioeconomico positivo. Illumina è un’altra importante dimostrazione che Bancomat è da sempre vicina agli italiani, alle loro esigenze e alle loro passioni”. 

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