bancomat-sbarca-su-google-pay-con-intesa-sanpaolo

Roma, 18 apr. (askanews) – Bancomat, il circuito italiano di carte di pagamento ha annunciato il suo ingresso su Google Pay, attraverso un accordo con Intesa Sanpaolo e Google.

Con questo passo, recita un comunicato, Bancomat rafforzerà la sua posizione nel panorama dei pagamenti digitali in Italia, contribuendo alla crescita dell’ecosistema digitale del Paese e rispondendo alle esigenze di sicurezza, innovazione e accessibilità per tutti gli attori coinvolti. Obiettivi condivisi da Intesa Sanpaolo, partner storico di Bancomat, che, come prima banca del Paese, conferma il proprio impegno nell’innovazione costante, offrendo ai propri clienti la più ampia gamma di soluzioni di pagamento digitali e la massima libertà di scelta in termini di strumenti, canali e modalità di utilizzo, con un’attenzione continua a sicurezza, semplicità d’uso e accessibilità.

I clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo saranno i primi in Italia a poter digitalizzare la loro carta Bancomat su Google Wallet e a poter utilizzare i propri dispositivi Android per effettuare pagamenti contactless, rapidi e sicuri, nei negozi fisici, senza la necessità di portare con sé la carta fisica o inserire il PIN della stessa sul POS, garantendo la protezione dei dati personali secondo i consueti ed elevati standard di sicurezza.

Per gli esercenti, questa novità ridurrà i tempi di attesa e semplificherà il processo di pagamento, offrendo al contempo una soluzione economicamente vantaggiosa grazie al circuito Bancomat.

“L’attivazione di Bancomat su Google Pay è un risultato strategico che conferma la nostra volontà di portare il circuito di pagamento più utilizzato dagli italiani all’interno di tutti i principali ecosistemi digitali globali – ha commentato Matteo Valenti, amministratore delegato di Bancomat -. Vogliamo garantire ai titolari delle nostre carte la massima libertà di scelta su come pagare nei negozi fisici, mantenendo al centro i valori di sicurezza e italianità che da sempre ci contraddistinguono. Inoltre, grazie alla convenienza del nostro circuito, questa integrazione rappresenta un vantaggio concreto per milioni di esercenti italiani, che potranno offrire ai propri clienti un metodo di pagamento digitale innovativo, semplice e sicuro riducendo allo stesso tempo i propri costi di esercizio”.

Secondo Raffaella Mastrofilippo, responsabile Prodotti Transazionali e Piattaforme di Payment di Intesa Sanpaolo: “l’integrazione del circuito Bancomat su Google Pay rafforzerà ulteriormente la nostra storica collaborazione e la leadership di Intesa Sanpaolo nei pagamenti digitali. Il nostro impegno nell’innovazione tecnologica mira a offrire ai nostri 14 milioni di clienti soluzioni sempre più avanzate e al passo con la rapida evoluzione del mercato digitale. Grazie alla gamma più completa di wallet, wearable e innovative payments, i nostri clienti possono scegliere liberamente e in ogni momento come, con quale strumento e su quale canale effettuare un pagamento”. (fongte immagine: Bancomat Spa).