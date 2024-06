banda-fa-irruzione-nella-villa-di-roberto-baggio,-l’ex-calciatore-aggredito-e-rapinato

(Adnkronos) –

Rapina a casa di Roberto Baggio, ad Altavilla Vicentina, ieri sera durante la partita degli Europei Italia-Spagna. Al momento – spiegano i carabinieri all’Adnkronos – si sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e per quantificare il bottino.

Secondo quando riferiscono siti locali un gruppo di almeno cinque persone armate è penetrato nella villa del calciatore: in quel momento Baggio era in casa con la famiglia e, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe cercato di fermare i malviventi. Uno di questi tuttavia lo avrebbe colpito sulla fronte con il calcio di una pistola. La famiglia Baggio quindi sarebbe stata chiusa in una stanza mentre la banda razziava la villa in cerca di denaro e oggetti preziosi. A dare l’allarme lo stesso ex calciatore, riuscito a sfondare la porta e a contattare i carabinieri. Quindi Baggio sarebbe stato portato al vicino pronto soccorso di Arzignano, dove gli sarebbero stati applicati alcuni punti di sutura.