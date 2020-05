Banda ultra larga, intesa Confagricoltura-Open Fiber

ROMA (ITALPRESS) – Confagricoltura e Open Fiber hanno siglato un accordo di partnership con l’obiettivo di favorire la diffusione della Banda Ultra Larga nelle aziende agricole italiane, attraverso una serie di iniziative che, da una parte agevoleranno la realizzazione della rete, e dall’altra porteranno vantaggi tecnologici al settore, permettendo agli imprenditori agricoli di fare un ulteriore salto di qualita’ verso l’agricoltura 4.0.

“Si tratta di un accordo che assume grande rilevanza – spiegano in una nota congiunta Confagricoltura e Open Fiber -, soprattutto in questo delicato momento dell’emergenza sanitaria del COVID-19, in cui e’ emersa in modo chiaro l’importanza strategica della digitalizzazione e la necessita’ di accelerarne i processi di sviluppo,

