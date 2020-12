VENEZIA (ITALPRESS) – “A suon di lettere, solleciti e diffide inviate personalmente a tutti i livelli governativi, registriamo una timida accelerazione sulla realizzazione della rete di banda ultra larga, ma ci aspettiamo che il piano si chiuda al più presto con un forte e significativo scatto in avanti. Ricordo a tutti che siamo ben lontano dagli obiettivi: la scadenza sarebbe stata la fine del 2020 per tutti i Comuni del Veneto, quindi non c’è da gioire troppo”.

Così l’assessore regionale allo sviluppo economico veneto Roberto Marcato commenta i dati sullo stato di avanzamento del piano regionale per l’estensione della banda ultra larga che risulta in larghissimo ritardo rispetto alla conclusione prevista dal piano nazionale.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Banda ultralarga, servizi attivi in 92 Comuni veneti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento