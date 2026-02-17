martedì, 17 Febbraio , 26

Shein sotto indagine Ue, nel mirino la vendita di materiale pedopornografico

(Adnkronos) - Shein finisce sotto indagine Ue. In...

‘Blocca l’Hpv’, serie A Women e Msd per prevenzione cancro da Papillomavirus

(Adnkronos) - La metafora del portiere di calcio...

Morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, pioniere per i diritti civili

(Adnkronos) - Morto a 84 anni il reverendo...

Caso Epstein, Hillary Clinton accusa l’amministrazione Trump di “insabbiamento”

(Adnkronos) - L'ex Segretario di Stato Hillary Clinton...
bandecchi-rinviato-a-giudizio-per-evasione-fiscale
Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale

Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale

DALL'ITALIA E DAL MONDOBandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi martedì 17 febbraio in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022.  

Oltre a Bandecchi, difeso dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, vanno a processo altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il giudice ha fissato la prima udienza per il 4 giugno davanti al tribunale monocratico.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.